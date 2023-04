Pavel se začátkem května sejde s Fialou, budou spolu řešit změny ve vládě

Evropská komise by do dvou měsíců mohla přijít s pomocí pro některé státy včetně Česka, které jsou nepřímo zasažené problémy s dovozem ukrajinského obilí. Novinářům to během dnešního jednání ministrů zemědělství Evropské unie řekl český ministr Zdeněk Nekula. Česko musí podle něho nejprve dodat unijní exekutivě potřebná data dokládající ztráty českých zemědělců.