Bartoš nevidí důvod řešit původní nominaci Chrásteckého na dočasné řízení NAKIT

Do konce příštího roku by vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) měla schválit návrh zákona o podpoře bydlení, který by pomohl nejen lidem v bytové nouzi, ale i těm, kteří jsou ohroženi rostoucími cenami bydlení. Fiala to uvedl při dnešní návštěvě ministerstva pro místní rozvoj, kde hodnotil první rok působení ministra Ivana Bartoše (Piráti). "Bydlení nemůže být nedostatkovým zbožím," konstatoval.