Benzín i nafta v Česku prudce zlevňují. A budou i nadále. Známe důvod

V příštím týdnu pohonné hmoty dále výrazně zlevní, benzín o zhruba korunu na litr, nafta o 1,70 koruny na litr. Pokračuje totiž pokles cen ropy na světových trzích a zlevňují rovněž paliva na komoditní burze v Rotterdamu. Koruna navíc během listopadu citelně zpevnila vůči dolaru, což jen přispívá ke snížení cen pohonných hmot v ČR.

Ropa Brent za poslední dva týdny zlevnila o zhruba osm procent, v přepočtu do korun – tedy po zohlednění kursu – o více než jedenáct procent. Velkoobchodně prodávaná nafta na burze v Rotterdamu stojí nyní v přepočtu do korun o bezmála dvanáct procent méně než před dvěma týdny. Tento vývoj teprve ještě čerpací stanice v Česku do svých cen plně promítnou.

Barel ropy Brent se v tomto týdnu prodává na světových trzích v přepočtu do české měny za méně než 2000 korun, a to poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Před tímto týdnem se naposledy za cenu pod touto psychologickou hranicí prodával letos 21. února.

Bezprostředně ropa zlevňuje z toho důvodu, že EU zvažuje vyšší než očekávanou úroveň stropu na vyváženou rukou ropu. Rekordní počet nakažených covidem a hrozba recese v USA pak ve výhledu tlumí poptávku po ropě, což rovněž tlačí její cenu dolů.

Představitelé EU nyní zvažují strop na ruskou ropu vyváženou po moři na úrovni 65 až 70 dolarů za barel, což je výrazně výše, než mnozí očekávali, když skupina zemí G7 s myšlenkou stropu přišla.

Strop má být uplatněn například skrze západní pojišťovací společnosti, jimž bude zapovězeno pojistit tanker vyvážející ruskou ropu, pokud by tato měla být prodávána za cenu nad úrovní stropu.

Čím vyšší úroveň stropu je, tím nižší tlak na růst cen ropy ovšem vyvolává, neboť ruská odveta v podobě omezení dodávek ne světové trhy by měla větší dopad při nižším stropu. Při vyšší úrovni stropu bude dopad ruské odezvy na světové ceny ropy jen minimální, protože ruská ropa Ural se už nyní obchoduje právě za ceny kolem úrovně stropu, jak ji navrhuje EU.

Vždyť průměrná prodejní cena barelu Uralu činila letos od poloviny října do poloviny listopadu zhruba 71 dolarů za barel, vyplývá z údajů ruského ministerstva financí. Od začátku listopadu barel ropy Brent zlevnil o zhruba deset dolarů, což vytváří další tlak na pokles ceny barelu Uralu – který se kvůli sankcím prodává ve slevě zhruba dvacet dolarů na barel oproti ceně barelu Brentu. Barel Uralu se tak nyní – při ceně barelu Brentu zhruba 85 dolarů – prodává za cenu, jež je pravděpodobně dokonce i mírně pod úrovní stropu navrhovaného EU.

Navíc, podle čerstvé zprávy americké centrální banky americkým zákonodárcům je nyní pravděpodobnost recese v USA v příštím roce takřka padesátiprocentní, a to zejména z důvodu zvyšujících se úrokových sazeb, které mají tlumit inflaci. Aby toho nebylo málo, denní počet nových případů nákazy covidem-19 se v Číně přiblížil úrovni 30 tisíc, což je nejvíce za celou dobu pandemie. Hrozí tedy, že poptávka po ropě ze strany jejího největšího světového dovozce citelně ochabne, právě kvůli probíhajícím a vyhlíženým tamním pandemickým omezením a lockdownům.