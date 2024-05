Blinken v Praze. Černochové děkoval za pomoc Ukrajině, s Lipavským podepsali memorandum

Černochová přivítala Blinkena na kbelském letišti. Ministr poděkoval Česku za pomoc Ukrajině, přičemž si prohlédl ukázky vojenské techniky a výzbroje, která byla zemi čelící ruské agresi dodána.

"Odpovědností demokratického světa je ukrajinským ozbrojeným silám poskytnout vše, co ke své obraně potřebují. Česká republika podporuje Ukrajinu od samého počátku konfliktu; poskytla tanky, bojová vozidla i bitevní vrtulníky. Nyní pracujeme na dodání statisíců kusů kriticky důležité dělostřelecké munice. Podpora ze strany Spojených států a úzká česko-americká spolupráce jsou pro naši pomoc Ukrajině naprosto nezbytné," prohlásila ministryně a poděkovala za tuto podporu.

USA totiž darovaly České republice významné kompenzace za vojenské dodávky na Ukrajinu. "Jedná se o osm vrtulníků H-1 a o finanční podporu ve výši více než 300 milionů dolarů. To znamená, že díky americké podpoře můžeme nejen pomáhat Ukrajině, ale také realizovat největší modernizaci naší armády v moderní historii," dodala Černochová.

"Česká republika ukazuje, co je opravdové spojenectví, veškerým úsilím, které věnuje pomoci Ukrajině v okamžiku, kdy ho nejvíce potřebuje tváří v tvář probíhající ruské agresi. Toto úsilí se zhmotňuje v podobě vycvičení ukrajinských vojáků a poskytnutí vojenské techniky. Také nás velice těší vztah mezi Spojenými státy a Českou republikou v oblasti obrany, a to včetně projektu pořízení letounů F-35 a samozřejmě také Dohody o obranné spolupráci, která byla podepsána před několika měsíci. To vše je hmatatelným důkazem naší spolupráce a spojenectví," uvedl Blinken.

V předvečer neformálního ministerského jednání se pak americký ministr setkal s českým protějškem Lipavským v Černínském paláci. Společně zopakovali závazek posílit NATO. Ocenili vysokou kvalitu vzájemných bilaterálních vztahů, kterou potvrdilo i dubnové setkání premiéra Fialy s prezidentem Bidenem, a zabývali se plány na další prohlubování našeho strategického partnerství v bezpečnostní, obranné a obchodní oblasti.

Ve světle pokračujících brutálních ruských útoků proti Ukrajině zdůraznili potřebu urychlit dodání nezbytné vojenské pomoci pro ukrajinskou armádu. "Evropa je připravena dlouhodobě pomáhat Ukrajině, a to za každou cenu," potvrdil ministr Lipavský a ocenil pokračující finanční a materiální podporu Spojených států Ukrajině.

Ministři dále jednali o strategicky důležité obranné spolupráci vyplývající z pořízení stíhaček F-35. Ministr Lipavský vyjádřil velkou spokojenost se zahájením vývojové a průmyslové spolupráce mezi několika českými společnostmi a americkým výrobcem Lockheed Martin. Na okraj jednání spolupodepsali Memorandum o porozumění mezi MZV a State Departmentem v oblasti zahraničních dezinformací a manipulací.

"Informační vlivové aktivity ze strany cizích států, včetně dezinformací a propagandy, představují bezpečnostní hrozbu pro Česko i další demokracie. Rusko tyto techniky vměšování v rámci hybridních kampaní ještě posílilo během jeho nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese proti Ukrajině," řekl šéf české diplomacie po jednání.

Memorandum na tuto skutečnost reaguje a zároveň posiluje těsné strategické partnerství mezi Českem a Spojenými státy. Dokument je důležitým nástrojem, který oběma státům umožní lépe čelit zahraničnímu vlivovému působení, jež představuje významnou hrozbu současnosti.