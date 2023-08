Budeme dbát na to, aby se to neopakovalo, říká Jurečka pro EZ v reakci na kritiku kvůli fotce Roma

„Kdo se snaží podvádět nebo je zdravý a nechce pracovat, na toho si posvítíme. Je mnohem lepší více podporovat pracující rodiče a vše jim zjednodušit než ty, kteří chtějí jen žít z práce ostatních,“ napsal.

Příspěvek obsahoval fotografii muže z romské menšiny s pivem v ruce. „Takže třeba slavný ‚pán s pivem‘ dožadující se dávek na demonstracích proti vládě a Ukrajincům by měl zbystřit a najít si rychle řádné živobytí,“ poznamenal Jurečka v popisku.

Za zveřejnění fotografie se na něj snesla vlna kritiky. Většina se týkala obviňování z rasismu a xenofobie. „Volíte dost nešťastně ten obrázek, skoro to vypadá, jako byste byl rasista,“ napsala jedna z uživatelek sociální sítě v komentáři u příspěvku. „Už na to nevěřícně koukám deset minut a stále nemůžu uvěřit vlastním očím. To jsme skutečně klesli tak hluboko?“ komentovala další.

V reakci na kritiku šéf resortu práce sdílel odkaz na reportáž serveru iDnes.cz z červnové pietní akce na uctění památky Roma usmrceného mužem ukrajinské národnosti. „Úředníci, co pracují na sociálce, tak dali výpověď, protože to nezvládají. Takový štosy papírování. Skrz Ukrajince! A čekáme na peníze třeba čtyři měsíce, kde jsou ty peníze? Z čeho mám žít?“ citoval server muže na fotografii.

EuroZprávy.cz ministra Jurečku v souvislosti s kritikou snášející se na jeho hlavu oslovily s tím, aby osvětlil, jak příspěvek zamýšlel. „Příspěvek měl za cíl na konkrétním mediálně známém případu upozornit na připravované změny, které na MPSV chystáme v sociálním systému,“ nastínil.

„Kromě zjednodušení administrativy jde zejména o to, aby podporu nevyužívali lidé s dostatečným příjmem, majetkem nebo zdraví lidé, kteří se mohou živit vlastní prací. Bohužel příspěvek na sociální síti je někdy vztahován i na lidi, kteří systém nezneužívají. To nebyl jeho záměr a mrzí nás to,“ pokračoval Jurečka pro EuroZprávy.cz.

Připomněl také, že se v minulosti mnohokrát vyjádřil na podporu menšin. „V tomto ohledu budeme v další komunikaci tématu dbát na to, aby se podobná situace neopakovala,“ zdůraznil šéf MPSV.