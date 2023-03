Centrální pražské městské části požadují přísnější postihy za parkování na chodnících

Auta parkující na chodnících jsou v centru metropole častým nešvarem, například v Praze 1 jde podle mluvčího městské části Petra Bidla o bezohledné řidiče osobních automobilů, řidiče zásobování a dovozce jídel. "Za nejúčinnější formu bychom pokládali okamžité a nesmlouvavé odstraňování všech dopravních prostředků z chodníků," uvedl mluvčí.

Dodal, že by radnice uvítala, aby odtahy mohly nařídit samostatně i oprávněné firmy bez asistence strážníka či policisty. "Odtahy by měly fungovat hlavně u recidivy. Když si z nás někdo dělá legraci, tak ať si značně připlatí. Botičky hlavně u cizinců, protože pokuty za špatné parkování jsou mezistátně nevymahatelné," uvedl.

Mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová upozornila, že městské části nemají k řešení problému dostatek kompetencí, protože vymáhání pravidel má na starosti městská policie spadající pod magistrát a státní policisté. "Při požadavcích na zvýšenou kontrolní činnost městské policie a důraznější postihování přestupců však radnice naráží na dlouhodobý nedostatek strážníků a policistů v ulicích," uvedla.

Místostarosta Prahy 3 Ondřeje Ruta (Zelení) podle svého vyjádření také apeluje na městské strážníky, aby se na přestupky proti parkování víc zaměřili. "Pomohla by větší četnost viditelných postihů - odtahů a botiček. Ještě více ale legislativní úprava, aby byly přísnější a rychlejší postihy," uvedl. Dodal, že blokovou pokutu na místě nyní nejde udělit bez souhlasu řidiče a množství přestupků zatěžuje úřady. "Nejúčinnějším opatřením je tak instalace antiparkovacích sloupků a stavební úpravy, které jsou však drahé a jejich realizace bývá na dlouho, navíc není v rukou městské části," míní.

Podobně se vyjádřil i místostarosta Prahy 5 Milan Kryl (Piráti), podle kterého je ve většině městských částí zejména vnitřního města shoda na potřebě přísnějších opatření v podobě pokut či odtahů. Mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš uvedl, že sedmá městská část se pokouší parkování vozidel na chodnících a přechodech zamezit opatřeními, jako je instalace antiparkovacích sloupků a dalších opatření. Praha 6 podle radního Ondřeje Matěje Hrubeše v lednu a únoru s městskou policií domluvila specializované dopravně-bezpečnostní akce, které budou pokračovat i v dalších měsících.

Některé radnice požadují také úpravy celoměstského systému parkovacích zón. Významné změny navrhne Praha 1, která chce podle Bidla například zachovat parkování v zónách pouze pro rezidenty nebo omezit délku vozidla. Rut pak uvedl, že je třeba zvýšit cenu za parkování a případně omezit parkování pro návštěvníky. "Ve vzduchu visí návrh fungování virtuálních parkovacích hodin omezit a některé úseky nechat pouze rezidenční. Osobně bych nechal možnost zaparkovat návštěvníkům plošně a místa, kde je přetlak, bych korigoval zvýšenou cenou," sdělil.

V Praze 5 podle Kryla rezidenti požadují změnu fialové zóny na modrou a prodloužení platnosti zón i na víkend. "Jde zejména o centrální oblasti města, kde ulice jsou o víkendech zaplňovány auty turistů a krátkodobých návštěvníků centra," uvedl a dodal, že radnice návrh změn připraví na základě vyhodnocení stávajících zón a připomínek občanů.

Kompletní změnu systému chce starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. "Praha by měla být v budoucnu jedna zóna, či spíše dvě, které by reflektovaly odlišné podmínky v okrajových částech Prahy a v těch centrálních," uvedl. Do doby takové změny by podle něj město mělo zavést 100 hodin ročně zdarma pro parkování návštěv rezidentů, zrušit parkování zdarma pro všechna nízkoemisní a bezemisní vozidla a zachovat ho jen pro ty, jejichž majitelé žijí v Praze.