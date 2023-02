Česko může podle Stanjury sehrát významnou roli při poválečné obnově Ukrajiny

Vládní politici čím dále častěji vypouštějí balonek, jímž testují, jak veřejnost přijme záměr navyšovat věk odchodu do důchodu, upozorňuje na to ekonom Lukáš Kovanda. Už loni ministr práce a sociálních věcí, lidovec Marian Jurečka hlásal, že navýšení věku odchodu do důchodu je v ČR nevyhnutelné, a to nejpozději kolem roku 2030.