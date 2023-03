Česko se nemůže do budoucna spoléhat na zásoby podzemních vod, jsou neudržitelné

Pokud je v obci jedna pobočka pošty, rušit se nebude, dostupnost služby bude v regionech zachována. Novinářům to před dnešním jednáním vlády řekl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Potvrdil to také vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet dnes projedná základní parametry transformace České pošty, do několika týdnů by mělo ministerstvo vnitra oznámit seznam 300 rušených poboček.