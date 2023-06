ČEZ s rekordní dividendou, ale nejistou budoucností

Předvídatelný úspěch hospodaření loňského roku přinesl rekordní dividendu, již dnes je však zřejmé, že v příštím roce dividenda opět klesne. Zatímco v loňském roce ČEZ vyplácel svým akcionářům 48korunovou dividendu, v příštím roce společnost očekává snížení zisku, především díky zavedení tzv. windfall tax, na zhruba polovinu toho letošního (tedy někam na úroveň 33 miliard Kč), což odpovídá potenciální dividendě kolem 50 Kč na akcii.

Dosud nejvyšší vyplacenou dividendou bylo 53 Kč vyplácených v roce 2010. Výše dividendy paradoxně neměla příliš velký vliv na cenu akcií na pražské Burze, především proto, že trh s její výší již počítal. Objem obchodů nijak nevybočil z průměru. Vzhledem k tomu, že zítra je poslední obchodní den, kdy je možné koupit akcie s nárokem na dividendu, dá se očekávat, že po tomto dni cena akcií opět klesne.

Nejen výše dividendy však v současnosti hýbe trhem, hlavním motivem pro vývoj ceny akcií bude rozhodnutí Sněmovny, kdy se bude rozhodovat o možném rozdělení ČEZu, k čemuž dojde již 29. června. Vláda již v minulosti naznačila, že by se nebránila rozdělení společnosti na dvě části. Připomeňme, že v době rostoucích cen energií vláda, a za hlasité podpory části opozice, začala nahlas hovořit o možném zestátnění energetické skupiny ČEZ, když navrhovala rozdělit společnost na dvě části. Na výrobní, tedy tu nejzajímavější a neatraktivnější, kterou by ráda zestátnila a tím si zajistila absolutní kontrolu nad společností, a na tu zbývající méně atraktivní část, která by zůstala na burze. Záměr vlády počítá s tím, že mu absolutní kontrola nad energetickým gigantem umožní lépe vykupovat elektřinu od elektráren, čímž by mohla dosáhnout nižších než tržních cen. Druhým důvodem pro předpokládanou transformaci ČEZu je chystaná dostavba nového reaktoru v JE Dukovany. Ačkoliv mohou být důvody zestátnění pragmatické, způsob je spíše loupeží, vytěsňuje totiž drobné akcionáře z možnosti výkupu akcií za tržní cenu.

Co by tato transformace znamenala pro spotřebitele, je asi zřejmé. Stát by mohl lépe nakládat s cenou elektřiny, což by mohlo přinést nižší ceny, spotřebitelé by se pravděpodobně mohli zaradovat. Drobní akcionáři by však splakali nad výdělkem. Jak jinak nazvat situaci, kdy to nejzajímavější a nejhodnotnější se ze společnosti odoperuje a zůstane jen méně významná část, jejíž hodnota nebude tak vysoká, cena akcií se propadne. Akcie ČEZu patří mezi vůbec to nezajímavější a nejlikvidnější na pražské Burze, je vysoce pravděpodobné, že případné rozdělení společnosti by výrazně ovlivnilo i její likviditu a význam.