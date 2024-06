Dálnici D11 dnes opakovaně uzavřel požár kamionu.

Jasný průběh měl první duel skupiny B, který proti sobě svedl dva giganty, Španěly a Chorvaty. Parta kolem Luky Modriče bude chtít na vstup do turnaje rychle zapomenout, neboť se proti jednomu z největších favoritů Eura na nic nezmohla. Do poločasu prohrávala 0:3, a když už měla šanci vstřelit branku z penalty, nejprve Petkoviče vychytal gólman Simón, aby se pak při dorážce sami připravili o gól předčasným vběhnutím do šestnáctky. Navzdory jasnému průběhu mají i tak Španělé nejspíše problém. Minimálně Morata totiž musel předčasně ze hřiště kvůli zranění.