Daň z nemovitosti se přiznává v lednu 2024. Lidé se mohou poradit s experty

Finanční správa každoročně obdrží k dani z nemovitých věcí okolo půl milionu daňových přiznání. Letos navíc kvůli novým pravidlům zdanění podle zápisu v katastru vznikne povinnost zhruba stovce tisíc poplatníků.

"Víme, že je tato daň pro občany složitá, a proto letos významně posílíme náš informační servis. V průběhu celého ledna budeme připraveni radit na specializovaných telefonních linkách a na pracovištích finančních úřadů napříč Českou republikou prodloužíme úřední hodiny. Nezapomínáme samozřejmě ani na odlehlejší regiony a obce, kde již nemáme kamenné pracoviště. Naši odborníci vyrazí na stovky výjezdů, aby pomohli občanům s jejich daňovým přiznáním," uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Řádný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí připadá na středu 31. ledna 2024. Pozornost by termínu měli věnovat také majitelé garáží, stavebních pozemků či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Mnozí z nich budou muset kvůli legislativním změnám podat daňové přiznání, jakkoliv v předchozích letech nemuseli a příslušnou daň jen do konce května, popřípadě ve druhé splátce do konce listopadu, zaplatili.

Finanční správa doporučuje pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí využít nové služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí v daňové informační schránce na portálu MOJE daně.