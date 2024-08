Deset let vězení pro pár, který zneužíval chlapce. Dítě trpělo sedm let

Matka a její partner dítě zneužívali nejméně sedm let. Sexuální praktiky začaly v roce 2012, kdy dítěti bylo sedm. Přišlo se na ně náhodou v roce 2021.

Podle informací ČTK matka požadovala, ať jí chlapec močí do úst, totéž dělala jemu a pravidelně s ním souložila. Ten to bral jako „normální chování“ až do jedenácti nebo dvanácti let. Později mu nabídl bydlení biologický otec, což chlapec přijal, ale nikomu se nesvěřil.

Státní zástupkyně Klára Kubátová uvedla, že se na trestnou činnost přišlo náhodou ve chvíli, když se fotografie ženy s dítětem objevila na internetu.

Policie následně v roce 2021 provedla domovní prohlídku a podle ČTK zajistila „rozsáhlý obsahový materiál, pornografické soubory, konopí, semena jedovatého durmanu a další důkazy“.

Sexuální praktiky s dítětem měli provádět opakovaně a dlouhodobě, jak upozornila obžaloba. Jednou dokonce zneužili novorozeného vnuka obžalované a využívali rovněž psa.

Jednání si nahrávali a ukládali, iniciátorem měl být partner obžalované. Muž ale obvinění popřel, prý „zachycoval běžný život rodiny“ a fotografování pro něj byla „vášeň“.

Znalci došli k závěru, že chlapec trpí posttraumatickou stresovou poruchou a má úzkosti. Jeho matka původ psychických poruch přisoudila prenatálnímu a novorozeneckému období.