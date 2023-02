Dnes můžeme pozorovat blízké setkání Měsíce s Venuší a Jupiterem

Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných finančních potíží, by mohli dostat možnost vyřešit své problémy takzvanou preventivní restrukturalizací, a odvrátit tak úpadek. Umožnit by ji měl nový zákon o preventivní restrukturalizaci, který dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna a propustila ho do dalšího kola projednávání. Stejně tak podpořila i související novelu insolvenčního zákona, která na něj navazuje. Principem preventivní restrukturalizace bude dohoda podnikatele s jeho klíčovými věřiteli při zachování provozu jeho podniku. Návrh převádí do českého právního řádu některá ustanovení z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci.