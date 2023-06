Do Chorvatska už bez kontrol. Ministerstvo představilo opatření pro české turisty

Ministerstvo očekává, že letošní sezóna bude na rozdíl od té loňské první post-covidové už plnohodnotná. Černínský palác připomněl, že Chorvatsko je nově součástí Schengenského prostoru. "Cesty Čechů do oblíbené prázdninové destinace se tedy obejdou bez hraničních kontrol," řekl ministr Jan Lipavský (Piráti).

Úřad i pro letošní letní sezónu zřizuje konzulární jednatelství pro případ komplikací v bulharském Burgasu a v chorvatských městech Rijeka a Split. Dochází také k posílení honorárního konzulátu v Barceloně. V Chorvatsku a Bulharsku budou zároveň působit společné hlídky českých a místních policistů.

"Smyslem přítomnosti českých policistů v národních uniformách je zejména pomáhat překonat jazykovou bariéru a účinně pomáhat například při dopravních nehodách či případným obětem trestné činnosti. Přítomnost českých policistů rovněž přispívá k pocitu bezpečí českých turistů během jejich dovolené," dodal Lipavský.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil nejnovější data ohledně cestovního ruchu v únoru. Češi podle nich v roce 2021 podnikli 5,2 milionu cest do zahraničí, a to především do Chorvatska, Rakouska a na Slovensko. Česko téhož roku navštívilo 10 milionů cizinců.