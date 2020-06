"Stále platí, že nejvíce usmrcených a těžce zraněných zapříčiní mladí řidiči s délkou praxe jeden rok, a to především muži. Tito řidiči tíhnou k tomu na silnici riskovat, nemají ale odhad na limity vozidla a na to, jak řešit krizovou situaci," uvedl vedoucí Besipu Tomáš Neřold. Mezi nejčastější příčiny nehod nezkušených řidičů podle něj patří nepřizpůsobení rychlosti okolnostem nebo stavu vozovky, vjetí do protisměru a nevěnování se řízení.

Mladí řidiči = nejrizikovější skupina řidičů.

Vinou mladých řidičů bylo za rok 2019 usmrceno na silnicích 84 osob a dalších 272 těžce zraněno.

Proč?

Třetina mladých řidičů má rizikový styl jízdy.

Vinou mladých řidičů do 24 let bylo loni na českých silnicích usmrceno 84 lidí, meziročně zhruba o desetinu méně. Těžce zraněných 272 lidí při nehodách způsobených mladými řidiči bylo téměř o třetinu méně než v roce 2018. Nehod zaviněných těmito řidiči ubylo meziročně o pět procent na 9574 kolizí.

Pokles je znatelný i na podílu následků nehod v celkovém počtu. "Za rok 2019 evidujeme nejnižší podíl (15,4 procenta) usmrcených a těžce zraněných (12,9 procenta) osob vinou mladých řidičů od roku 2006," uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič. Počty usmrcených i těžce zraněných tak podle něj dokonce dosáhly předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. V celkovém počtu nehod mladí řidiči nesli vinu na devíti procentech.

Loni také ubylo o víc než tři čtvrtiny obětí při nehodách, které mladí řidiči způsobili pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Počet těžce zraněných při těchto kolizích se naopak zvýšil o tři procenta. "I přes výrazné snížení počtu usmrcených evidujeme vysoký počet nehod (337) mladých řidičů, u kterých byla naměřena hladina alkoholu v krvi 1,51 promile a více," podotkl Neřold.

Mladých a nezkušených řidičů se může dotknout nová podoba systému bodů přidělovaných za vážné dopravní přestupky. Připravilo ji ministerstvo dopravy, platit by měla od roku 2022. Lidem do dvou let od získání řidičského oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů, pro ostatní to bude nadále 12 bodů.