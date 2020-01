Na D7 u Slaného se stalo několik nehod, silnice jsou namrzlé

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Provoz na dálnici D7 u Slaného směrem do Prahy dnes brzo ráno zkomplikovaly tři nehody. Podle policie se obešly bez zranění a neblokovaly provoz. Vozovka je ale místy silně namrzlá, a to nejen na D7, ale rovněž na dálnici D6 i na středočeských silnicích nižších tříd. Řidiči by měli jezdit s maximální opatrností, řekla policejní mluvčí Lucie Nováková. Auta ráno bourala také na namrzlých silnicích na Kladensku či Kolínsku, několik lidí museli ošetřit zdravotníci.