Na Semilsku se srazilo auto s dodávkou. Jeden mrtvý, sedm zraněných

Řidič dodávky byl pod vlivem alkoholu, podle dosavadního zjištění policie zřejmě právě on přejel do protisměru. Silnice první třídy je v místě nehody zcela uzavřena. Policie odhaduje, že znovu zprůjezdnit se ji podaří až pozdě večer.

Tragická nehoda se stala v části Hrabačov, v Jizerské ulici před 14:00. Mladá žena, spolujezdkyně ze superbu, zemřela na následky zranění na místě. "Několik desítek minut probíhala resuscitace, bohužel neúspěšná," uvedl Georgiev. V osobním voze cestoval ještě muž a dítě. "Oba byli při vědomí, reagovali, komunikovali. Transportovali jsme je letecky do Hradce Králové do fakultní nemocnice na traumacentrum," uvedl Georgiev. Jejich zranění se podle něj jeví jako lehčí.

V dodávce utrpěl lehké zranění muž a lehké až středně těžké čtyři lidé ve věku kolem 15 let. Jednoho z nich záchranáři vrtulníkem přepravili do pražského Motola, jednoho sanitou na traumacentrum do Hradce Králové a ostatní rozvezli do nemocnic v Jilemnici a Vrchlabí. Záchranáři měli na místě pět pozemních posádek a dva vrtulníky z Liberce a Hradce Králové.

Okolnosti nehody policie vyšetřuje. "Pravděpodobně to vypadá, že řidič dodávky vjel do protisměru," řekla ČTK mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Řidič dodávky podle ní nadýchal půl promile alkoholu. Z havarovaných vozů nemuseli hasiči nikoho vyprostit. Na twitteru uvedli, že provedli protipožární opatření a pomáhali s ošetřováním zraněných.

V Libereckém kraji se dnes stala ještě jedna nehoda, při níž musel zraněné dítě transportovat do nemocnice vrtulník. Policie nehodu ze Zákup na Českolipsku šetří pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. "U objektu ležícího mimo pozemní komunikace došlo při couvání osobního vozidla ke střetu s dítětem. Dítě utrpělo zatím blíže nespecifikované zranění, ze kterým bylo letecky transportováno do nemocnice v Ústí nad Labem. Policisté podrobili řidiče orientačnímu testu na drogy, který byl pozitivní," dodala Šrýtrová.