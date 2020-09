Povinná minimální rozteč sedadel v letadle? Ministerstva návrh odmítla, je nesystémový

Návrhem se bude zabývat vláda, ministerstva se k němu vyjadřovala v připomínkovém řízení.

Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví podepsalo 14 poslanců ze šestice sněmovních klubů: ANO, SPD, KDU, KSČM, TOP 09 a ODS. Je mezi nimi i předseda sněmovního hospodářského výboru Radim Fiala (SPD). Za opakované porušení nově navržené povinnosti by podle nich měla hrozit až desetimilionová pokuta.

Poslanci v důvodové zprávě uvádějí, že u většiny běžných leteckých společností nejsou rozteče sedadel v ekonomické třídě menší než 31 palců, tedy přibližně 79 centimetrů. Naproti tomu u nízkonákladových společností činí vzdálenost sedadel 28 palců, tedy přibližně 71 centimetrů. "Přestože všechny letecké společnosti upozorňují na nutnost cvičení nohou, malým prostorem mezi sedadly toto některé aerolinky fakticky neumožňují," stojí v důvodové zprávě.

Předkladatelé argumentují současně tím, že v současné době nemá naprostá většina občanů jinou možnost jak se dostat do místa zakoupené dovolené než právě pomocí nízkonákladových společností, jejichž služby využívají české cestovní kanceláře. Za nepřijatelné označili tvrzení, že lidé s nízkonákladovým dopravcem šetří na své dovolené.

Ministerstvo dopravy označilo návrh zákona za mimořádně nestandardní a vládě doporučilo zaujmout negativní stanovisko. Navíc neshledává jako potřebné rozteče sedadel jakkoli upravovat. Rozteče sedadel jsou podle MD především záležitostí vztahu provozovatele letadla a jeho klientů. Ministerstvo zdůrazňuje, že je svobodným rozhodnutím cestovních kanceláří, za jakých podmínek a jaké letecké dopravce si sjednají pro leteckou dopravu svých klientů. "Měly by to být právě cestovní kanceláře, které budou při výběru leteckých dopravců myslet na pohodlí svých klientů," uvedlo ministerstvo. Návrh by navíc podle něj vytvořil konkurenční nevýhodu pro letecké dopravce, kteří létají do a z tuzemska.

"Zákon byl by vymahatelný jen na našem území a na druhou stranu by se vztahoval i na letadla přelétávající nad naším územím. Máme dále za to, že taková národní úprava by narušila hospodářskou soutěž v letecké dopravě," uvedlo ministerstvo zdravotnictví. "Návrh je nesystémový a nekoncepční. Ohledně dané problematiky by muselo být postupováno jednotně minimálně v rámci EU," stojí ve stanovisku ministerstva zdravotnictví, které rovněž vyjádřilo nesouhlasné stanovisko.

Pouze ministerstvo práce zaujalo k návrhu neutrální postoj, ale navrhlo jinou formulaci zákona a upozornilo na některé nedostatky návrhu.