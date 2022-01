Vichřice na Břeclavsku zastavila vlak s desítkami lidí. Nejde evakuovat

Mluvčí Českých drah Jakub Kubát ČTK řekl, že kvůli nepřístupnému terénu není možná původně zvažovaná evakuace, takže cestující budou muset odhadem do 15:00 počkat na odtah vlaku. Nejde v něm proud, ale podle Kubáta jsou novější a tepelně izolované. Lidé by podle něj neměli vlak opouštět. Ostatní spoje jezdí oklikou přes Vídeň. Podle mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové se předpokládá zprůjezdnění jedné koleje kolem 18:00.

Vlak EC 286, který mířil z Budapešti do Prahy, musel zastavit po 11:00 kvůli pádu stromu a poškození trakčního vedení. Od té doby vlak stojí a je bez proudu, a tedy bez přísunu tepla. Původně se zvažovala evakuace cestujících a náhradní autobusová doprava. "Evakuace ale není možná kvůli nedostupnému terénu. Lidé by museli jít kus pěšky. Proto budou raději ve vlaku čekat zhruba do 15:00, pak by se měl vlak odtáhnout do nejbližší zastávky," uvedl Kubát. V místě je podle informací ČTK teplota kolem pěti stupňů nad nulou.

Podle Kubáta slovenská strana kvůli počasí přerušila provoz vlaků z Bratislavy do Kút nedaleko českých hranic. Vlaky ze Slovenska jezdí odklonem přes Vídeň a na Břeclav. Na české straně se v Břeclavi otáčejí. "Očekáváme, že celá situace se bude řešit do večerních hodin," dodal Kubát.

Podle Pistoriusové je poškození většího rázu. "Oprava bude trvat několik hodin. Obnovení provozu po jedné koleji předpokládáme v 18:00," doplnila.