Důchodový systém vykazuje nejhorší deficit vůbec. Jurečka nastínil, jak se musí důchody změnit

Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění. Důchody se zvedly naposledy v lednu. Znovu se kvůli inflaci navýší od června. Celkem se pak pro letošek v důchodovém pojištění počítá s propadem zhruba 80 miliard korun.

"Pokud je systém důchodového pojištění ve schodku, neznamená to, že stát nemá na výplatu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Musí však využít v rozpočtu jiné zdroje financování, které potřebu vyšších výdajů na důchody pokryjí," uvedlo ministerstvo financí.

"Není to bohužel překvapivá informace. Toto jsme predikovali. Jasně vidíme nárůst výdajů na důchodový systém. Přestože máme nejnižší nezaměstnanost v celé EU, příjmy z pojistného nestíhají pokrýt narůstající výdaje na výplatu důchodů. Je to ukázka varování - když nebudete dělat nic, tak se situace může zhoršovat," řekl novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ekonomové poukazují na to, že penzijní systém je neudržitelný. Vláda chce v květnu představit návrhy jeho reformních změn. Mluví se o dřívější penzi pro náročné profese, pozdějším nástupu do důchodu u ostatních podle doby dožití a odpracovaných let či o mírnějším růstu penzí. Nižší přidání prosadila vláda už pro mimořádnou červnovou valorizaci. Stát by to mělo letos 15,4 miliardy korun.

Podle Jurečky se v rychlém růstu deficitu odrážejí loňské tři valorizace, letošní lednové navýšení a také výchovné. Na tento bonus za dítě bude letos potřeba 19 miliard korun, v dalších letech částka ještě poroste. "Všechna tato opatření jdou opravdu velmi výrazně k tíži státního rozpočtu v letošním roce," přiznal ministr a šéf lidovců, kteří výchovné prosazovali.

Jurečku dnes na Pražském hradě přijal prezident Petr Pavel a oba politici se bavili právě o chystané důchodové reformě, kterou má Jurečkův resort v gesci. Jurečka po setkání řekl novinářům, že Pavla seznámil se základními obrysy reformy. Hlava státu má podle něj o změny zájem, protože jí záleží na udržitelných veřejných financí.

Po jednání Jurečka uvedl, že chce do budoucna zajistit, aby průměrná doba pobírání starobního důchodu zůstala 21,5 roku. Změny v důchodovém systému tak podle něj nemají stanovovat jednu hranici věku pro nástup do penze stejnou pro všechny, ale mají reagovat na to, jakým způsobem člověk strávil svůj produktivní věk a v jaké profesi či jak dlouho studoval.

Zda by ji měl dobu 21,5 roku upravit zákon, ministr neupřesnil. "Hledáme cestu, jak parametr stanovit objektivně," uvedl Jurečka. Podle něj lidé budou znát svůj termín nástupu do penze s dostatečným předstihem.

Ministr řekl, že cílem reformy je zajistit "důstojné a férové penze" i čtyřicátníkům a mladším. Na změny je podle šéfa resortu práce nyní čas "za minutu dvanáct". Systém důchodového pojištění skončil v březnu s dosud nejhorším schodkem za první čtvrtletí, a to 25,7 miliardy korun. Ministr uvedl, že za prohloubením propadu jsou tři loňské valorizace, letošní lednové navýšení i výchovné.

Na tento bonus za dítě je letos potřeba 19 miliard korun. Částka je na dluh. "Počítáme spíš, že výchovné zůstane zachováno... hledáme ještě i jiné nástroje, jakým způsobem ocenit a podpořit rodičovství," uvedl ministr. Zmínil přípravu společného vyměřovacího základu manželů pro výpočet penze, který vláda slibuje v programovém prohlášení.

Důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje. U mužů je to o dva měsíce ročně a u žen obvykle o čtyři. Ve 30. letech by se měl dostat na 65 let. "Tato hranice tady byla, je a bude," řekl ministr. Už dřív uvedl, že lidé v náročných profesích by měli mít možnost jít do důchodu dřív až o pět let bez krácení částky a ostatní nejvýš o tři roky s výraznějším snížením částky než dnes.