Důchody a dávky v roce 2023: Zvýší se některé dávky a příspěvky + PŘEHLED

Vojenský soud v Barmě dnes uložil opoziční vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij dalších sedm let vězení za korupci. Celkově má nositelka Nobelovy ceny za mír ve vězení strávit 33 let, píše agentura AFP. Su Ťij se stala terčem série obvinění poté, co barmská armáda v loňském roce uskutečnila v zemi puč. Podle opozice jsou obvinění proti Su Ťij politicky motivovaná. Dnešní verdikt odsoudily Spojené státy a EU.