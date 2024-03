Důchody se dočkají změn. Jurečka představil reformu penzí

Reforma by měla zahrnovat přibližně 120 000 pracovníků, především těch, kteří spadají do kategorie prací s fyzickou zátěží, vibracemi, prací v chladu nebo teple, známých také jako čtvrtá kategorie prací, a částečně do kategorie třetí, která zahrnuje práce s fyzickou zátěží.

Podle nového návrhu by tito pracovníci mohli jít do důchodu až o pět let dříve, pokud odpracují určitý počet směn v rizikovém prostředí, uvedl na tiskové konferenci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zaměstnavatelé by podle tohoto návrhu měli platit za pracovníky vykonávající náročné profese vyšší sociální odvody o pět procent, s postupným zvyšováním sazby od příštího roku do roku 2028. Kritéria pro přiznání dřívějšího odchodu do penze zahrnují různé faktory, jako je expozice hluku, prachu, teplu, chladu, chemikáliím, vibracím a dalším rizikovým faktorům spojeným s pracovním prostředím.

Vláda představila plánované reformní změny penzí již v květnu loňského roku, a návrh novely byl následně ministerstvem práce předložen v listopadu. Podle plánu by měla Poslanecká sněmovna rozhodnout o návrhu do konce července, následně by byl posouzen Senátem a podepsán prezidentem. Opozice vyjádřila určité výhrady k tomuto zákonu.