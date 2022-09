Důchody zřejmě čekají změny, polepší si lidé s nízkými penzemi

Letos se penze zvyšovaly celkem třikrát. Po řádné lednové valorizaci následovala dvě mimořádná přidání kvůli prudkému zdražování, a to od června a od září. Při mimořádném navyšování roste o inflaci jen zásluhový díl penze, v němž se odrážejí výše výdělků a odvodů a odpracovaná léta. Lidé s podprůměrnou částkou tak dostávají přidáno méně. Experti na sociální problematiku to kritizují. Poukazují na to, že náklady kvůli zvyšování cen rostou chudším i bohatším důchodcům a důchodkyním.

"Dostali jsme se do specifické situace. Když před lety zákonodárci dávali do zákona valorizační mechanismus, tak si nikdo nemodeloval situaci, že by mohla být inflace deset, 15 či 17 procent. Bavili se tehdy o inflaci dvě procenta. Musíme reagovat na situaci lidí, kteří mají nižší důchody," uvedl Jurečka.

Penze se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy. Nyní činí 3900 korun, od ledna by se podle návrhu měla upravit o 140 korun na 4040 korun. V zásluhové procentní výměře se odráží počet odpracovaných let a výše odvodů z výdělků. Vyšší příjmy se do vypláceného důchodu ale započítávají jen do určité výše. Lidem, kteří vydělávají víc, se tak zohlední jen část odvedené sumy. Zásluhový díl posílí od ledna ještě bonus 500 korun za vychované dítě. Podle Jurečky pomůže hlavně ženám.

Ministr řekl, že o nastavení valorizace budou jednat experti resortů, Národní ekonomické rady vlády (NERV) i koalice a pak vláda. "V tento okamžik nejsem schopen říct konkrétní parametry... Je možné zvýšit základní výměru. Je možné se bavit o její valorizaci v průběhu roku. To jsou možné scénáře," uvedl Jurečka.

Opoziční hnutí ANO navrhuje podle svého poslance a stínového ministra práce Aleše Juchelky, aby základní díl odpovídal místo deseti 11 procentům průměrné mzdy. Podíl solidárního dílu na důchodu by tak byl větší, zmenšila by se zásluhová část. Proti jejímu oslabování se už dřív postavil Ústavní soud.

NERV doporučuje při mimořádné valorizaci kvůli inflaci stanovit minimální částku, o kterou se penze zvednou. Pomohlo by to lidem s podprůměrným důchodem. Inflace by se také mohla promítat do solidární složky, nejen do zásluhové. Posílit by se měla i motivace lidí k práci v penzi, a to třeba citelnějším navýšením důchodů a snížením odvodů.

Na konci června vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení starobní, invalidní a pozůstalostní penzi více než 2,84 milionu lidí. Z nich přes 2,36 milionu tvořili starobní důchodci a důchodkyně. Své důchodové systémy pak mají i obrana, vnitro a justice.