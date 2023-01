Duel Babiš vs. Pavel na Primě: Jste představitel chaosu, udeřil generál. Opět se řešila válka

Narážel tak na Babišovo vyjádření v nedělní debatě. Opoziční politik prohlásil, že že by případně neposlal jako prezident vojáky na pomoc napadenému Polsku a Pobaltí.

Oba kandidáti v úvodu mluvili o tom, že by chtěli společnost spojovat. Pavel zmínil, že volby nevnímá jako souboj svých a ostatních voličů. "Jako voják jsem sloužil všem, nebudu dělat žádnou změnu," řekl Pavel. Babiš by podle svých slov chtěl být také prezidentem všech občanů. "Chtěl bych udělat hrubou čáru a společně se domluvit s panem premiérem (Petrem) Fialou (ODS) a snažit se spojovat. Myslím, že bych to dokázal," řekl na úvod šéf opozičního hnutí ANO.

Oba kandidující se proti svému soupeři v kampani ale naopak vymezují. Pavel na svých billboardech poukazuje na chaos, podle Babiše zase voják vtáhne zemi do války. Pavel připomínal Babišovi jeho řízení státu za covidové epidemie. Označil ho za "představitele chaosu". Babiš si pak nemyslí, že by v kampani strašil válkou on sám, ale dělá to podle něj mnoho jiných. Řekl, že na nedělní dotaz na vyslání vojáků na pomoc Polsku a Pobaltí v případě napadení špatně reagoval.

Oba volební soupeři se shodli na tom, že by jako prezidenti navštívili ukrajinské hlavní město Kyjev. Pavel řekl, že pokud by byl zvolen, na cestu na Ukrajinu by se chtěl vypravit společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Pavel s Babišem diskutovali také o své minulosti a členství v KSČ. Pavel řekl, že svou minulost nikdy nezlehčoval, postavil se k ní otevřeně a své členství označil za chybu. Poznamenal, že nikoho nepoškodil, omluvil se ale těm, kterým komunistický režim ublížil. Babiš odmítl, že by byl pracovníkem komunistické Státní bezpečnosti (StB), jak uvádí dochované archivní materiály. Zopakoval své tvrzení, že závazek ke spolupráci podepsal jiný pracovník StB. Odmítl i Pavlovo obvinění, že by v počátku budování Agrofertu spolupracoval s bývalými členy komunistické státní bezpečnosti.

S přímou volbou hlavy státu oba kandidáti souhlasí. Podle Babiše má prezident díky ní "největší mandát", její nevýhoda ale spočívá v rozdělování společnosti. Podle Pavla si lidé mohou vybrat, kdo nejlépe odpovídá jejich představě.

Oba vyzvali voliče, aby přišli k volbám. Podle Pavla budou mít možnost rozhodnout, zda budou mít v čele státu člověka, který reprezentuje lži nebo překrucování faktů, nebo člověka, který ctí hodnoty jako je čest, důstojnost a odpovědnost. Babiš v závěrečném vzkazu zopakoval, že jeho programem je pomáhat lidem, bojovat za národní zájmy a usilovat o mír. Pokud se podle něj lidé nemají lépe než před dvěma lety, mají přijít k volbám. Babiš v debatě také řekl, že je zklamaný, že ho nepodpořilo opoziční hnutí SPD. Rád by jeho voliče podle svých slov oslovil. Pavel zase zmínil, že podle zjištění má i hlasy části voličů ANO.

V první části pořadu odpovídali oba kandidáti na otázky, které se týkaly bezpečnosti, nákupu letounů či vysílání vojáků. Reagovali i na dotazy o rozdělení společnosti či své víře. Pavel zmínil, že jako představitel armády byl na mších v katedrále nejméně dvacetkrát. Dodal, že ale nikdy nepředstíral, že je věřící. Babiš řekl, že do kostela chodí delší dobu a ukázal divákům malou figurku Pražského Jezulátka, kterou měl s sebou. V kostele u sošky prý nechával vzkazy. "A to Jezulátko funguje," dodal.

Prezidentskou debatu ve studiu sledovali také podporovatelé obou kandidátů. V první řadě obou táborů seděly manželky. Babiše do studia doprovodili také politici ANO Karel Havlíček, Alena Schillerová či Jana Mračková Vildumetzová. Pavlovi přívrženci měli na sobě trička s nápisem "generál". Babišova slova u nich vyvolávala často smích. Lídra hnutí ANO naopak jeho tábor povzbuzoval častým potleskem.