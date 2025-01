Dvakrát to cvaklo, popsala učitelka zásah proti útočníkovi ze školy v Rudolfově

Učitelka prozradila, že až od policie zjistila, že šlo o opravdovou zbraň. V okamžiku zápasu se žákem se domnívala, že jde o kuličkovku. Chlapec s ní nejprve mířil do třídy. "Než jsem k němu došla, tak to cvaklo jednou. Výstřel nevyšel," popsala pro ČT. "Pak se mi ho nějak podařilo tlačit do kouta. To na mě neustále mířil a cvaklo to ještě podruhé. Zase nic nevyšlo," uvedla.

Podle jejích slov následovala přetahovaná o zbraň. Šokované děti mezitím stihly utéct ze třídy do jiné učebny, kde informovali jednoho z učitelů, který zavolal policii. "Nějak se mi podařilo mluvit na něj v klidu, postupovat umírněně, neřvat. Takže to dobře dopadlo, což je hlavní," dodala hrdinka pondělního incidentu.

Policie přijala tísňové volání v pondělí před půl desátou dopoledne. Na místo vyrazily všechny dostupné policejní hlídky. "Ve škole pak policisté s kriminalisty zjistili, že třináctiletý žák sedmé třídy ohrožoval střelnou zbraní spolužáky ve třídě a učitelku. K výstřelu naštěstí nedošlo, nikdo nebyl zraněn. Žáka zpacifikovala ve třídě sama paní učitelka, ještě před příjezdem policie," popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Podle Schwarzové byl chlapec zajištěn, přičemž se u něj našli další zbraně, konkrétně sekera a nůž. "Stále probíhají výslechy, stopy zajištěné ve škole vyhodnocují kriminalisté a také zkoumají zajištěnou výpočetní techniku. Motivem činu žáka byly pravděpodobně problematické vztahy se spolužáky," konstatovala mluvčí.

Případ je prověřován pro z vraždy ve stádiu pokusu. Soud v úterý rozhodl o umístění zadrženého chlapce do diagnostického ústavu, kam byl v úterý dopoledne předán policií. "S ohledem na jeho věk, jde o nezletilou osobu, není možné k případu sdělit více podrobností," dodala Schwarzová.