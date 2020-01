Čeští veterináři zahájili kontroly kvůli ptačí chřipce v Polsku

Státní veterinární správa (SVS) zahájila mimořádnou kontrolní akci, která se zaměří na chovy, do kterých je přesouvána živá drůbež z Polska. Chce tak zamezit zavlečení ptačí chřipky. Kontroly zahrnují celé území ČR, potrvají do konce ledna, mohou být ale prodlouženy. Po dnešním jednání Ústřední nákazové komise to řekl ústřední ředitel veterinářů Zbyněk Semerád.