Hrozí zavlečení slintavky z Turecka, Česko zpřísňuje režim

"Vzhledem k poměrně čilému vývozu skotu do Turecka jsme se kvůli tamější aktuálně zhoršené nákazové situaci rozhodli přijmout mimořádná veterinární opatření, která nastavují přísná pravidla biologické bezpečnost do chovů vnímavých zvířat," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Osoby, které se na tomto území pohybovaly, musí před vstupem do chovu provést důkladnou osobní hygienu, dezinfekci obuvi a použít jednorázový oblek. "Dopravní prostředek bude povinen podroben čištění a dezinfekci, která zabrání případnému šíření viru slintavky a kulhavky. O uvedených postupech musí vést chovatel záznamy, které je povinen uchovávat po dobu 12 měsíců a na požádání je musí předložit SVS," dodal mluvčí.

Slintavka a kulhavka je podle veterinářů akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků charakterizované horečkou, tvorbou typických puchýřů a aft na sliznici dutiny ústní, nozdrách a spárcích. Nejvnímavější k infekci jsou skot, prasata a ovce. Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob na světě. Na člověka se nemoc většinou nepřenáší, ale je vysoce nakažlivá mezi dalšími savci. Nákaza se může přenášet větrem nebo na automobilech či šatech lidí, kteří přijdou do styku s nakaženými zvířaty. Na území České republiky se nemoc vyskytla naposledy v roce 1975.

Vývoz skotu do Turecka se v posledních letech snižuje, v rámci třetích zemí jde ale stále o největšího odběratele. Předloni bylo podle veterinářů vyvezeno 74.514 kusů, z toho 72.569 do Turecka, loni 66.561 kusů skotu, z toho 59.464 do Turecka, letos za první pololetí 22.466 kusů, z toho 15.314 do Turecka.