Eurovolby se blíží. Na ANO se dotahuje Spolu, ukazuje nový průzkum

ANO by podle průzkumu agentury STEM/MARK pro televizní stanici CNN Prima NEWS volilo 23,1 procenta voličů. Koalici Spolu, na jejíž kandidátce jsou zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by podpořilo 21,5 procenta dotázaných. Dvojciferného výsledku by dosáhli ještě Starostové a nezávislí, jejichž zisk by činil 10,3 procenta.

Nad pětiprocentní hranicí se drží také koalice SPD a Trikolóry (9,5 %), Piráti (9,4 %) a koalice Stačilo! vedená komunisty (8,1 %). Těsně pod pěti procenty se nachází koalice Přísahy a Motoristů (4,7 %).

Kandidáti ANO a Spolu by v takovém případě obsadili shodně šest křesel v Evropském parlamentu. Starosty a nezávislé by reprezentovali tři lidé, po dvou mandátech by měly všechny zbylé úspěšné subjekty.

Česko si zvolí nové europoslance v pátek 7. a v sobotu 8. června. Volby do Evropského parlamentu se v zemích sedmadvacítky uskuteční od čtvrtka 6. do neděle 9. června 2024. Dohody ohledně termínu hlasování dosáhlo loni v květnu tehdejší švédské předsednictví.

Poslední evropské volby v České republice proběhly 24. a 25. května 2019. Šest mandátů v nich získalo vítězné hnutí ANO, čtyři místa obsadila ODS. Po třech europoslancích mají momentálně Piráti i Starostové a nezávislí, po dvou KDU-ČSL a SPD. Jednu židli obsadili také komunisté.

Evropský parlament, který zasedá v belgickém Bruselu i francouzském Štrasburku, má aktuálně 705 členů. Českým zástupcům náleží 21 míst.