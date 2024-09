Evakuace Ostravy: Hasiči zachraňují desítky osob, evidují tisíce výjezdů

"Do této chvíle bylo záchranného na sedm desítek osob včetně dětí, odvezeni budou do evakuačního centra na Černé louce," uvedli hasiči dnes po desáté hodině. Dodali, že v Opavě došlo k poklesu vody a hasiči začínají pracovat také na zprovoznění kritické infrastruktury.

Voda začala stoupat už během noci, a trhlinami může protékat přibližně 100 kubických metrů vody za sekundu. O situaci informovali na tiskové konferenci hejtman Josef Bělica (ANO) a ředitel moravskoslezských hasičů Radim Kuchař.

Řeka Odra dosáhla dnes ve Svinově úrovně extrémní povodně. Podle Kuchaře voda stoupala už v noci, ale důvod nebyl zřejmý.

„Nyní máme informace, že se situace výrazně zhoršila. Voda se šíří od koryta Odry směrem k železniční trati a Mariánskohorské ulici, ale nepřesahuje ji, kromě parkoviště a okolních ploch u obchodů Kaufland a Sconto,“ řekl Kuchař.

Letecké záběry ukazují, že na pravém břehu Odry u soutoku s Opavou vznikly dvě velké trhliny v hrázi. „Dochází k průtoku vody směrem na Přívoz, koksovnu a další oblasti. Situaci sledujeme a připravujeme záchranné a evakuační operace,“ dodal Kuchař.

Hejtman Bělica uvedl, že se hledá řešení, jak trhliny v hrázi opravit, například zasypáním kamením. „Pracujeme na řešení, ale bez znalosti rozsahu a příčiny je situace velmi komplikovaná. Povodí Odry nás informovalo, že průnik vody v místě trhlin dosahuje zhruba 100 kubických metrů za sekundu, což je velmi významné,“ doplnil hejtman.

Primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) plánuje požádat vládu o odložení krajských a senátních voleb, které se mají konat v pátek a sobotu. Důvodem jsou závažné problémy způsobené povodněmi, které zasáhly Opavu a další místa v Česku.

V místech, kde nebude kvůli povodním a odstraňování jejich následků možné v pátek a sobotu otevřít volební místnosti, zajistí hlasování hasiči – jak profesionální, tak dobrovolní. Ministerstvo vnitra připravuje manuál, který pomůže s organizací voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Po jednání Ústřední povodňové komise to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že odložení voleb by bylo možné pouze změnou legislativy, což není snadné.

Podle Hladíka se na rozvodněných řekách do pátku a soboty situace uklidní a životy ani majetek nebudou ohroženy, ale na Jesenicku budou stále probíhat odklízecí práce. V oblastech, kde nebude možné hlasovat ve standardních volebních místnostech, pomohou s volbami hasiči.