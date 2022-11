Evropská unie musí společně aktivněji čelit ruské propagandě v Africe, řekl Lipavský

Speciální trestní tribunál by byl potřeba pro to, aby mohlo být souzeno ruské nejvyšší politické vedení za agresi proti Ukrajině. Poslancům to na dnešním zasedání zahraničního výboru řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Česko podle něj spolu s Ukrajinou či pobaltskými státy patří k "jádrové skupině", která vznik tribunálu iniciuje.