Fiala chce jednat s Orbánem o udržení jednoty EU ohledně Ukrajiny

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se domnívá, že Rusko by mohlo na Ukrajině použít chemické zbraně předtím, než by se pustilo do eventuální jaderné konfrontace s NATO. Stát by se tak mohlo v případě, že Moskva bude kupit další neúspěchy na bojišti, napsal server Politico s odvoláním na anonymní zdroje.