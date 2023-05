Fiala podepsal s Kretschmerem memorandum o spolupráci Česka se Saskem

Setkání obou premiérů se uskutečnilo při příležitosti dvoudenní mezinárodní vědecké konference Building Bridges for the Next Generations (Stavění mostů příštím generacím), která se v saském hlavním městě koná do 17. května.

"Věda a výzkum, to jsou věci, které staví mosty budoucím generacím. Máme-li znásobit šance pro příští generace, tak musíme budovat mosty i mezi námi, mezi našimi národy," řekl Fiala při následné debatě s účastníky vědecké konference. "Jeden z takových mostů jsme s panem saským premiérem začali budovat dnes," uvedl o podepsaném memorandu.

Před týdnem Fiala jednal v bavorském Řezně s bavorským premiérem Markusem Söderem, se kterým následně podepsal memorandum o spolupráce v oblasti letectví a vesmíru. Fiala tehdy novinářům řekl, že od tohoto memoranda očekává posílení spolupráce ve vesmírných programech Evropské kosmické agentury (ESA) nebo v evropském výzkumném programu Horizont Evropa. Uvedl také, že cílem je prohloubit současnou průmyslovou spolupráci. "Naše firmy se chtějí zapojit do nového unijního programu družicové komunikace, bavorské firmy také," řekl v Řezně český premiér.