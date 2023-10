Fiala podpořil přesun ambasády do Jeruzaléma, chce to probrat v koalici

Fiala zdůraznil, že přesun ambasády do Jeruzaléma podporuje dlouhodobě. "Jsem přesvědčen, že v současné době by to byl žádoucí krok," napsal na sociální síti X s tím, že o konkrétním postupu chce jednat s koaličními partnery.

Premiér zároveň uvítal rozhodnutí Evropské unie, která chce prověřit toky evropských peněz poskytovaných na palestinská území. "Je to krok, který jsem podporoval už v minulosti," konstatoval.

Velvyslanectví České republiky v Izraeli aktuálně sídlí v Tel Avivu, pobočku má však i v Jeruzalémě. Designovanou velvyslankyní je od letošního září Veronika Kuchyňová Šmigolová, která nahradila exministra Martina Stropnického.

Fiala už v sobotu odsoudil teroristické útoky na Izrael. "Myslím na nevinné oběti násilí a přeji izraelským přátelům co nejrychlejší zvládnutí situace a naplnění jejich ambicí žít v míru a bezpečí. Česká republika v tomto úsilí vždy plně stála a bude stát za Izraelem," uvedl na síti X.

Izraelská armáda v pondělí uvedla, že po sobotním útoku znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou. Zároveň zahájila rozsáhlý útok na centra Hamásu v Pásmu Gazy. Ministr obrany Yoav Gallant další fázi protiútoku potvrdil a uvedl, že vydal rozkaz k "úplnému obléhání Gazy".