Fiala prozradil, kdy se Česko zbaví závislosti na ruské ropě

Předseda vlády po setkání s vedením státní společnosti Mero v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves uvedl, že v Rakousku začaly práce na rozšíření kapacity ropovodu TAL, kde přibydou čtyři nová čerpadla. "Tím se po 60 letech zbavíme závislosti na ruské ropě, čímž posilujeme energetickou soběstačnost a bezpečnost Česka," zdůraznil Fiala.

Projekt TAL-PLUS bude podle něj v praxi znamenat, že ČR bude moci dopravit o čtyři miliardy tun ropy ročně více západní cestou. Tím bude ČR schopna zcela nahradit ropu dopravovanou ropovodem Družba. "Technologicky by to mělo být hotovo do konce letošního roku a úplné spuštění se očekává nejpozději v první polovině příštího roku, tedy do 12 měsíců," avizoval.

Dodal, že když to bude možné, požádá o zrušení výjimky na dovoz ruské ropy. Česko ještě čeká úprava ropné infrastruktury. Přechod na zásobování výhradně neruskou ropou je podle Fialy technicky i technologicky náročný. Zdůraznil, že země nebyla na kritický vývoj připravena, energeticky byla nezabezpečená, což se podle něj naplno ukázalo po ruském útoku na Ukrajinu.

Podle generálního ředitele společnosti Mero ČR Jaroslava Pantůčka je projekt TAL-PLUS jedním z nejsložitějších energetických projektů, které se v ČR v posledních letech realizovaly. Připomněl, že ropovod TAL má za sebou přibližně 50 let fungování a ještě nikdy nebyl v provozu v tak vysoké kapacitě, na jakou se připravuje nyní. "Půjde na maximální výkony, jaké je schopen a na jaké byl naprojektován," podotkl.

Dohodu o rozšíření Transalpinského ropovodu Česko uzavřelo loni v květnu. Ropovod TAL propojuje přístav v italském městě Terst se středoevropskými zeměmi. Ropa jím proudí přes Rakousko do Ingolstadtu v Německu, odkud do Česka pokračuje ropovodem IKL.