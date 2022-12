Fiala: Stát musí čelit dezinformacím, nelze ale zavádět cenzuru

"Úkolem vlády určitě není zavádět cenzuru a já bych byl první, kdo by se proti tomu postavil," zdůraznil Fiala. Stát podle něho ani nechce omezovat veřejnou debatu. "To co je určitě potřeba, je čelit nepřátelské hybridní válce, která je vedená na našem území i prostřednictvím dezinformací," uvedl premiér. Vláda v této věci podle něho postupuje tak, že předkládá informace, které odpovídají realitě. "Neděláme to tím, že bychom někoho omezovali, že bychom něco zakazovali," dodal.

Fiala také poukázal na to, že jeho kabinet navazuje v čelení hybridním hrozbám na dokumenty přijaté k této záležitosti předchozí vládou Andreje Babiše (ANO) a postupně plní úkoly, které z nich vyplývají. Patří k ním podle ministerského předsedy také zpracování právní úpravy pro posílení možností České republiky čelit dezinformacím a vytvoření systému strategické komunikace státu. "Stát má i v tomto smyslu chránit své občany a svoji bezpečnost," řekl premiér.

Nacher podal svou písemnou interpelaci už na jaře. Pocházela z doby, kdy bylo v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu zablokováno několik dezinformačních webů. Internetové sdružení CZ.NIC opět zpřístupnilo sedm webů koncem května.

Fiala v písemné odpovědi mimo jiné uvedl, že k vypnutí dezinformačních webů vyzvala vláda v obecně formulovaném usnesení a je vděčná nevládním organizacím i komerčním firmám, že tyto servery vypnuly. Vládě ale bylo podle něho jasné, že zablokování webů bylo jen přechodné opatření. Na plénum se projednávání interpelace dostalo kvůli tomu, že opoziční poslanec nebyl s Fialovou odpovědí spokojený.