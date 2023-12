Fiala vyjádřil naději. V projevu slíbil lidem, že příští rok bude mnohem lepší

Fiala na úvod zmínil čtvrteční tragickou událost na Filozofické fakultě UK, kterou označil za brutální a ničím neospravedlnitelnou střelbu. "Po celé Vánoce jsme byli v myšlenkách s rodinami, blízkými a přáteli těch, kteří byli tímto útokem zasaženi. Modlili jsme se za oběti a za brzké uzdravení všech zraněných a taky za sílu pro všechny pozůstalé," řekl.

Šéf občanských demokratů pokračoval poděkováním občanům za to, že všichni společně zvládli poslední velmi těžký rok, kdy Česko zasáhla energetická krize, migrační vlna či inflace.

"Nebylo to lehké období. Nebylo snadné pro nikoho a ani pro vládu. Snažili jsme se včas přijmout taková opatření, aby si se všemi těmi krizemi lidé i firmy dokázali poradit. Zároveň jsme se museli postarat o dostatek energií, především pro zimní období. Souběžně jsme pracovali na tom, aby se stárnoucí a nezabezpečená energetická infrastruktura naší země začala co nejrychleji měnit. A k tomu všemu jsme plnili náš vládní program. Ať už jde o nezbytné reformy, nebo o zastavení nebezpečného zadlužování," uvedl Fiala.

Premiér prohlásil, že s vládou vnímá všechnu nejistotu, nepohodlí či složité životní situace. "Chtěl bych vám poděkovat za to, jak jste se s tím vším dokázali vyrovnat. I díky tomu jsme ty největší výzvy a krize společně zvládli," podotkl a vyslovil naději, že příští rok bude lepší.

Za dobrou zprávu označil pokles inflace, v roce 2024 podle předsedy vlády skončí neustálé zdražování a reálné mzdy začnou opět růst. Jako další pozitiva jmenoval zastavení prudkého zadlužování státu či chystané rekordní investice do dopravní infrastruktury či energetiky.

"Začnou se také pozitivně projevovat změny ve školství, které děláme proto, aby naše děti a mladí lidé dostávali kvalitní vzdělání odpovídající 21. století. Budeme pokračovat v nezbytných krocích k udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Dokončíme důchodovou reformu. A tím vším, tím vším dáme perspektivu mladým lidem, že budou žít v prosperující společnosti s vysokou kvalitou života," slíbil lídr ODS.

Fiala na závěr popřál občanům klidný konec letošního roku. "Přejme si, abychom žili v bezpečnějším světě. To vám přeji a samozřejmě také hodně štěstí, zdraví, radosti a spokojenosti. Do roku 2024 můžeme a musíme hledět s optimismem. To nám všem dodává sílu a naději," dodal.