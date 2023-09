Fiala vyzdvihl členství i roli Česka v NATO. Jsme zodpovědný stát, zdůraznil

Finské úřady se rozhodly zavést zákaz vjezdu do země autům s ruskými registračními značkami. Oznámila to ministryně zahraničí Elina Valtonen na tiskové konferenci s tím, že zákaz vstoupí v platnost o půlnoci 15. září. Uvedl to server Meduza.

Zdroj: Libor Novák