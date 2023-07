Hasiči: Situace byla v neděli oproti sobotě klidnější. Požárů ale bylo přes sto

"I přes stále vysoké teploty a sucho je pro nás dnešní situace z pohledu požárů v přírodním prostředí klidnější než včera. Celkem evidujeme k 18. hodině 121 požárů, z toho 80 z nich jsou požáry v přírodním prostředí jako například polní a travní porosty, stohy nebo posekaná strniště," uvedl Hasičský záchranný sbor ČR na twitteru.

Výstraha před nebezpečím požárů se nejprve od pátečního poledne týkala části Čech. Od sobotní 12. hodiny se až do odvolání rozšířila na celou republiku. Doporučení meteorologů jsou následující. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích. Cigaretové nedopalky by neměly končit na zemi. Meteorologové také apelují na dodržování místních vyhlášek a zákazů a na úsporné hospodaření s vodou.

K nejhoršímu lesnímu požáru v historii České republiky došlo minulý rok v létě v oblasti Národního parku České Švýcarsko v Ústeckém kraji. Policie na jaře oznámila objasnění případu, zadrženému hrozí v případě prokázání viny až 15 let za mřížemi.