Hejtman Vondrák, který kritizoval Babiše, považuje za stěžejní zasedání předsednictva ANO

"Považuju za důležité pro hnutí ANO, aby se skutečně sešla konference na téma programových cílů a programu hnutí jako takového. Myslím si, že ta neukotvenost už je zjevná. Otázka ale samozřejmě zní, jak na to budou ostatní reagovat, zda-li o to mají zájem či nikoliv, a to nejsem schopen teď říct. Snad toho 8. února budeme chytřejší," uvedl Vondrák.

Za jakých okolností by případně v hnutí už nechtěl působit, ale přesněji nespecifikoval. "Z nepřekonatelné bariéry se stalo takové klišé. Myslím si, že neexistuje nějaký řez v číselné řadě, odkdy to bude fungovat a nebude fungovat. Je to skutečně otázka další komunikace, jak se k tomu budou stavět ostatní členové, tam je celá řada věcí a opravdu bych to odložil na toho 8. února, kdy bude zasedat předsednictvo a budeme o tom nepochybně diskutovat," řekl Vondrák.

Současný místopředseda hnutí v pondělí ve vysílání Českého rozhlasu uvedl, že je připraven se této funkce vzdát, ale chce slyšet i názory ostatních. Hejtman opakovaně poukazuje na to, že hnutí je jiné než ve svých počátcích. "Myslím si, že to je jasně dané, tehdy jsme se nazvali catch-all party, kdy jsme vlastně chtěli oslovovat skupiny, které k nám mají blízko. Byli tam podnikatelé, učitelé, lékaři, ale výsledky voleb ukazují, že tito lidé nás přestávají volit. I díky tomu, že jsme byli do jisté míry vmanévrovaní do koalice s ČSSD s tichou podporou komunistů, tak jsme se dle mého názoru příliš vychýlili doleva a je třeba si říct, zda-li je to to, co chceme či nikoliv. Vstupoval jsem do hnutí ANO, a nejen já, s tím pojetím liberální strany, která je spíše středová, možná i doprava," podotkl Vondrák.

Kromě Vondráka je dlouhodobým kritikem situace v hnutí i ostravský primátor Tomáš Macura (ANO), který opakovaně upozorňuje na skutečnost, že se směřování hnutí výrazně změnilo. "Dnes se více podobá SPD, což se ukázalo v této (prezidentské) kampani," řekl Macura po druhém kole prezidentských voleb. Osobně by se ale také jako Vondrák chtěl pokusit otevřít diskusi o budoucím směřování hnutí ANO. Macura byl předsedou ostravské oblastní organizace hnutí ANO, která ale v minulém týdnu oznámila, že primátora na další dva roky na tomto postu vystřídá starosta Slezské Ostravy Richard Vereš. Jeho vyjádření k aktuálnímu dění v hnutí ANO se ČTK snaží získat, už dříve ale Vereš v médiích uvedl, že obměna na předsednickém postu neměla s postoji v prezidentské volbě nic společného.

Současné dění nechce komentovat ani krajský předseda hnutí a havířovský primátor Josef Bělica. "Jako krajská organizace řešíme standardně naše věci uvnitř a já je určitě nebudu komentovat. To jsou naše vnitřní záležitosti. Nikdy jsem to nedělal, abych to komentoval na veřejnosti, a budu se toho držet i nadále," řekl Bělica. Dodal, že své volební preference vyjádřil jednoznačně. Bělica ve volbách podpořil předsedu hnutí Babiše.