I Prima odmítla nabídku České televize na společné prezidentské předvolební debaty

Ve funkci prezidenta by měl být od první minuty někdo, kdo se neztratí a má zkušenosti s praktickou politikou, je přesvědčen prezidentský kandidát Pavel Fischer. Uvedl, že v době, kdy se do Evropy vrátila válka, má co nabídnout jako diplomat i jako politik se zkušeností v bezpečnostní a obranné oblasti. Pokud by v prvním kole neuspěl, je připraven před volebním finále podpořit kandidáta, který by mu byl programově blízký. Stejný přístup by naopak očekával, pokud by uspěl on, řekl v rozhovoru s ČTK.