Jurečka několik dní lhal, měl by skončit, zní z ANO. Ministr má však i zastání

Jurečka v nedělním vydání diskuzního pořadu České televize řekl, že zvažuje rezignaci. "V dané situaci je to případně debata, kterou otevřu v lednu na jednání celostátního výboru. Ano, i tyto myšlenky se mi honí hlavou," nechal se slyšet.

Podle hlasů zevnitř nejsilnějšího opozičního hnutí ANO by ve vládě skončit měl. "Kvůli té ztrátě důvěry, kvůli tomu, že jste několik dní neřekl pravdu, a kvůli tomu, že jste se jako místopředseda vlády vrátil na vánoční párty v době, kdy se země zahalila do smutku, byste měl okamžitě rezignovat, nebo by vás měl odvolat pan premiér," napsala poslankyně Jana Mračková Vildumetzová na sociální síti X.

Premiér Petr Fiala (ODS) nicméně v nedělní Partii řekl, že odvolání Jurečky neplánuje, ačkoliv vládní kolega chyboval. "Nebyla tam projevena dostatečná empatie. Pan ministr udělal chybu, uznal ji a omluvil se, což je důležité. Ten problém mi vysvětlil. Dnes by jednal jinak. Nyní musí získat ztracenou důvěru. Je třeba, aby celou věc věrohodně vysvětlil i veřejnosti," uvedl.

Jestliže se možnou rezignací ministra práce a sociálních věcí mají zabývat lidovci, také mezi svými má předseda KDU-ČSL zastání. Podpořili ho například ministr zemědělství Marek Výborný a europoslanec Tomáš Zdechovský.

Výborný označil opoziční výzvy k rezignaci za pokrytectví. "Marian Jurečka chyboval. Opakovaně. Ale jasně se k tomu dnes postavil a omluvil se. Není to u politiků, včetně vás z opozice, bohužel vůbec běžné," reagoval v neděli na síti X. Zdechovský pak ocenil omluvu stranického šéfa v televizním pořadu. "Řekl to napřímo, bez vykrucování. Málokdo to umí. Politik musí mít sebereflexi a Marian Jurečka ukázal, že ji má," dodal.

Útok v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha se odehrál ve čtvrtek 21. prosince. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel už předtím zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku. Následně se ukázalo, že je zodpovědný také za dvojnásobnou vraždu muže a dítěte v Klánovickém lese, která se stala o necelý týden dříve.