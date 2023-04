Jurečka nepočítá s vládní novelou státního rozpočtu pro letošní rok

Nový solidární příspěvek místo mimořádné valorizace by se začal důchodcům a důchodkyním vyplácet, pokud by cenový přírůstek překročil pět procent. Poskytoval by se dočasně do konce roku. Část příspěvku by byla stejná pro všechny, část by se stanovila podle výše penze. ČTK to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).