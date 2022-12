Jurečka oceňuje shodu států EU na zpřísnění trhu s emisními povolenkami

Změny na trhu s povolenkami podle něj pomůžou také ochránit konkurenceschopnost průmyslu tím, že EU dokáže pravidla uplatnit i na zboží dovážené ze třetích zemí. Systém obchodování s emisními povolenkami bude daleko víc vyvážený, což je důležitá dobrá zpráva pro domácnosti i firmy. Řekl to dnes na dotaz ČTK. Výsledek dohody naopak kritizují Hnutí Duha, Greenpeace a Centrum pro dopravu a energetiku. Podle nich jde spíš o podporu průmyslu místo lidí.

Unie se dnes nad ránem předběžně dohodla na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Přihlásila se tím k ústřednímu bodu své Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je učinit unijní ekonomiku do poloviny století uhlíkově neutrální. Systém obchodování s povolenkami se nyní bude vztahovat i na vytápění a na silniční dopravu, neunikne mu ale ani námořní doprava. Unie zároveň zrychlí tempo, jakým firmy z různých odvětví - od výroby elektřiny až po ocelárny - budou muset snižovat škodlivé emise. Ekonomické dopady přechodu na čistší energetiku má spotřebitelům pomoci mírnit nově zřízený klimatický fond.

Za klíčové označil Jurečka mimo jiné to, že systém dokáže nastavovat férové konkurenční prostředí i u výrobků a dovozu ze třetích zemí. To je podle něj jedna z klíčových věcí pro to, aby si tuzemský průmysl udržel konkurenceschopnost, uvedl. Sociálně klimatický fond začne fungovat od roku 2026, ale podle Jurečka může začít fungovat i o rok dřív. Zaměří se na sociálně zranitelné skupiny lidí a domácnosti, které díky tomu budou schopné zvládnout tato opatření a uskutečnit investice do svých domovů nebo mobility, popsal Jurečka. Pro tento fond se počítá s částkou 86 miliard eur, tedy asi 2,1 bilionu korun.

"Je důležité, že se podařilo shodu nalézt, protože klimatická změna nepočká, a jsme v situaci, kdy máme obrovskou zodpovědnost za to, co tady zanecháme našim dětem," dodal Jurečka.

Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a Greenpeace ve společné tiskové zprávě uvádějí, že nová pravidla považují za neférová. Uvedly například, že členské státy prosadily pravidla, díky kterým bude průmysl i nadále dostávat velké množství emisních povolenek zdarma. Motivace k odchodu od uhlí tak zůstane podle uvedených organizací slabá. "Považujeme za problematické, že domácnosti budou zatížené cenou povolenky dříve, než jejich plnou cenu ponesou velcí znečišťovatelé. Princip znečišťovatel platí, tak zatím stále funguje spíše na papíře než ve skutečnosti," uvedla například Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku.