Jurečka po schůzce s prezidentem dál trvá na jmenování Hladíka ministrem životního prostředí

Normální selský rozum říká, že na utlačování lidských práv kohokoli kýmkoli je potřeba patřičně poukázat, stejný normální selský rozum říká, že ani klekání, nošení duhových pásek či zakrývání úst utlačovaným nepomůže. Normální selský rozum říká, že klekání, nošení duhových pásek a zakrývání úst jsou aktivisticky-politická gesta, stejný normální selský rozum říká, že sport a politika by nikdy neměl jít ruku v ruce. A to je ten nejpádnější důvod, proč by prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino neměl pokračovat ve funkci, ani další činovníci, kteří se v roce 2010 zasloužili o předání pořadatelství MS takové zemi jako je Katar.