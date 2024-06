Jurečka požaduje zvýšení platů ve veřejném sektoru až o deset procent

Finální rozhodnutí ve vládní koalici padne po 1. červenci na základě výsledků státního rozpočtu, uvedl Jurečka. Podle něj by jeho návrh přišel ministerstvo financí zhruba na pět miliard korun. Odbory trvají na zvýšení platových tarifů od září o 15 procent. Podle údajů ministerstva práce je ve státním a veřejném sektoru zaměstnáno asi 846.300 lidí.

"Je nezbytné zvýšit platy lidí pracujících ve veřejném sektoru ve stupnici jedna, tedy úředníků v obcích a krajích, zaměstnanců ve školních a nemocničních jídelnách nebo zapisovatelů u soudů," řekl Jurečka. Tato skupina čítá asi 360.000 lidí. Podobně je na tom zhruba 60.000 pracovníků ve státní službě na úřadech či ministerstvech. U dalších stupňů je potřeba dohodnout individuální růst platů, protože tam již došlo k navýšení vyplacených peněz.

Místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD) považuje toto zvýšení za nedostatečné. Podle ní by se platy první skupiny měly zvýšit o 15 procent. Pro druhý a třetí stupeň navrhuje zvýšení kolem sedmi procent, čtvrtý stupeň by měl dostat navýšení o 11 procent a pátý stupeň o 13 procent. "Nezvyšovali bychom plošně všem, ale odstupňovali bychom to podle inflace a propadu reálných platů," uvedla.

Člen sněmovního výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka (ANO) souhlasí, že zvýšení platů o sedm až deset procent pro první skupinu je minimem. Zvýšení o 15 procent je podle něj "startovací pozicí" odborářů. Připomněl, že reálné mzdy klesaly devět čtvrtletí za sebou.