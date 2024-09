Kdo povede Piráty po Bartošovi? Lipavský funkci předsedy odmítá

Pro web Novinky.cz zároveň sdělil, že Piráti by se měli zbavit „komoušů“ a uzavřít stranické fórum, kde členové veřejně diskutují o interních záležitostech.

Vedení vládních Pirátů, včetně vicepremiéra Ivana Bartoše, oznámilo v neděli svou rezignaci po neúspěchu v krajských volbách. Předsednictvo původně nabídlo své funkce k dispozici a povede stranu do výběru nového vedení, které by mělo proběhnout 9. listopadu. Bartoš se o pozici lídra ucházet nebude.

„Nemyslím si, že bych byl vhodným kandidátem na předsedu,“ řekl Lipavský. „Momentálně se plně věnuji své práci ministra zahraničních věcí. Kromě toho si myslím, že Piráti potřebují osobnost, která dokáže stranu sjednotit, a já ze své zkušenosti vím, že takovou osobností nejsem,“ uvedl pro Český rozhlas Radiožurnál.

Republikové předsednictvo Pirátů na základě výsledků v krajských a senátních volbách rezignuje na své funkce ve vedení strany. Kromě předsedy Ivana Bartoše i místopředsedkyně a poslankyně Klára Kocmanová, europoslankyně Markéta Gregorová a zastupitelka obce Krnsko Dominika Poživilová Michailidu.

Místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová podala rezignaci již dříve během včerejšího dne, ve vedení skončí posledního září. Předsednictvo bylo zvoleno v lednu tohoto roku, nové vedení strany si členové Pirátů zvolí 9. listopadu.

"Vedl jsem Pirátskou stranu bezmála 15 let a od té doby jsme od party dobrovolníků došli až do českého a Evropského parlamentu a do vlády. Naši lidé se vždy snažili ve všech patrech politiky odvádět dobrou práci pro lidi a dodávali reálná zlepšení. Přesto se nám ji opakovaně nepodařilo obrátit ve slušný volební výsledek," uvedl Bartoš v tiskové zprávě.

"I když celostátní preference přisuzují opakovaně Pirátům solidní podporu, série neúspěchů Pirátů v posledních dvou volbách je pro mě osobně velkou ránou a zároveň zprávou, že je potřeba nový vítr ve vedení strany. Proto jsem se rozhodl rezignovat na post předsedy a v nadcházející volbě se o tento post ucházet nebudu," dodal.