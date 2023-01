Kocáb o finále prezidentské volby: Vítěz rozdělí společnost víc než Klaus a Zeman

Kocáb byl společně s kamarádem a neúspěšným prezidentským kandidátem z roku 2018 Michalem Horáčkem hostem rozhlasového pořadu Pro a proti, kde dal najevo zklamání z toho, že 70 procentům voličů nevadí komunistická minulost finalistů boje o Pražský hrad, tedy Petra Pavla a Andreje Babiše.

"Až když se chtějí s prominutím vydrápat na post prezidenta republiky, tak se distancují a omluví se," poznamenal exministr pro lidská práva na adresu uchazečů o post nejvyššího ústavního činitele.

Podle Kocába není přiznání chyby omluvou. Člověk, který by ji mínil opravdu vážně, by se prý nemohl tlačit na první místo ve státě, protože v případě zvolení rozdělí společnost. "Rozdělím ji tak, jak ji ani Miloš Zeman, ani Václav Klaus nerozdělili. Protože tady jsou lidi, kteří trpěli, byli zabíjeni, byli v kriminálech, byli popravováni," vysvětlil muž, který sehrál zásadní roli v odchodu okupačních vojsk z tehdejšího Československa po sametové revoluci.

"Je to plivnutí do tváře všem obětem komunistického režimu, když někdo, kdo byl členem té organizace, se dnes chce stát prezidentem a nám je to jedno," konstatoval hudebník. Kdyby byla omluva prezidentských kandidátů opravdová, museli by se podle něj oba vzdát kandidatury. "Protože by věděli, že tím úplně poškodí morální profil národa," podotkl.

"Kdybychom si v roce 1989 řekli, že nějaký komunista, který v té době byl ve straně společně s Gustávem Husákem, se stane naším prezidentem, tak bychom to považovali za šílenství," dodal člen legendární skupiny Pražský výběr.