Kupka hájí nižší valorizaci důchodů. Kvůli inflaci

Kupka označil snížení mimořádné valorizace, k níž vláda ze zákona musela přistoupit kvůli vysoké inflaci, za nezbytný krok k zajištění budoucího chodu české ekonomiky. "Jde o zpomalení valorizace, aby to bylo udržitelné a abychom například nevytvořili další podmínky pro růst inflace, což by ve výsledku dopadlo znovu na seniory a na další skupiny lidí, které mají nejhlouběji do kapsy," řekl. Podle něj se vláda tímto opatřením snaží zajistit pro současné i budoucí důchodce důstojné penze.

Snížení valorizace má letos stát 15 miliard korun, bez něj by výdaje státu na penze podle vlády vzrostly letos o 34,4 miliardy korun. V následujících sedmi letech do roku 2030 by se zvýšily postupně na celkem zhruba 291,3 miliardy korun, řekl senátorům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle ministra je k tomu třeba připočítat náklady na obsluhu státního dluhu ve výši 50,5 miliardy korun, celkem by se tedy náklady navýšily na 342 miliard korun, které by si vláda musela půjčit.

Proti snížení valorizace protestuje opozice, která mu ve Sněmovně bránila pět dní obstrukcemi. Podle ní je krok vlády protiústavní, protože penzistům už nárok na zvýšení vznikl po zveřejnění údajů o lednové inflaci. Opoziční politici kritizují i schválení návrhu v legislativní nouzi, a avizovali, že se kvůli zákonu obrátí na Ústavní soud.

Pavel, který složí prezidentský slib ve čtvrtek, zatím neuvedl, jak se k návrhu postaví. Slíbil, že své stanovisko zveřejní v pátek.

Průměrná starobní penze činila v lednu podle ministerstva práce a sociálních věcí 19.438 korun. Po omezeném zvýšení přesáhne průměrná penze podle ministerstva 20.000 korun a dostane se na 46 procent průměrné mzdy. Bez snížení růstu by se průměrný důchod zvýšil na 48 procent průměrné mzdy, zatímco v minulosti se pohyboval na úrovni kolem 40 procent průměrné mzdy.