Kurz na vítězství Pavla klesl, Babiš podle bookmakerů v boji o prezidenta naopak ztrácí

Přiznám se, že podobné zprávy jako ta, kterou chci komentovat dále v textu, nebudou asi většině z vás, milí čtenáři, znít příliš „ladně“. Jde totiž o to, že prý levný svět, jak jsme ho znali, zřejmě definitivně končí. Proč? Jde o to, že posledních třicet let jsme zažívali, dá se říct, setrvalý pokles úrokových sazeb, který trval až donedávna. Není snad potřeba dodávat, co to znamenalo. Nízké sazby podporovaly levné úvěry nejen pro firmy a podnikatele, zvyšovaly produkci a výrobu a tak dále. Jistě, že za vším byla snaha „nějak“ řešit všemožné krize, dluhy a další ekonomické potíže, ale hlavně podporovat ekonomický růst, jenže podle amerického ekonoma Lawrence Summerse, chcete-li Larryho H. Summerse, je těmto dnům konec. Dalo by se říct, že nadešel čas začít všechny ty nahromaděné potíže a trable, dluhy a půjčky ekonomik světa splácet?