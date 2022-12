Lékaři při vyšetření tlustého střeva odhalí rizikové přednádorové léze téměř u poloviny pacientů

Od roku 2014 zdravotní pojišťovny k vyšetření tlustého střeva a konečníku adresně zvou klienty starší 50 let. Vyšetření spočívá v jednoduchém testu na skryté krvácení do stolice, které jednou za rok provede praktický lékař, nebo jednou za deset let k vyšetření kolonoskopií.

V červenci 2020 pojišťovny obesílání pojištěnců pozastavily kvůli epidemii koronaviru. V dalších měsících byl zájem vyšší. "Nejprve byl v březnu a dubnu zaznamenán výrazný pokles preventivních vystření, ale v dalších měsících došlo k jejich nárůstu, který vyústil v nejvyšší počet preventivních kolonoskopií za poslední čtyři roky," uvedl Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Ústřední vojenské nemocnice a vědecký sekretář Rady pro screening kolorektálního karcinomu zřizované odbornou společností.

Pokud lékaři přednádorové léze odstraní, nemusí se u pacienta rakovina vůbec objevit. "Nádor se vyvíjí až deset let. Prevence je tedy zaměřená na to, že u endoskopického vyšetření odstraníme polypy dřív, než se vyvinou v nádor. Kdyby každý občan České republiky absolvoval v příslušném věku kolonoskopii, kde se mu vyšetří celé střevo a konečník, pak bychom mohli tento nádor v populaci odstranit úplně," dodal Suchánek.

Větší riziko nádoru tlustého střeva mají pacienti s metabolickým syndromem, tedy obézní pacienti s vysokým krevním tlakem a cukrovkou druhého typu.

Za léčbu pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku ZPMV vydala ročně zhruba 200 milionů korun. Za sedm let pak dopisy s pozvánkou odeslali více než půl milionu svých klientů, celkově jich má pojišťovna asi 1,2 milionu. Ty, kteří na vyšetření nedorazí, obesílá i opakovaně.

"Za první pololetí tohoto roku jsme za screeningová vyšetření karcinomu tlustého střeva a konečníku zaplatili 23 milionů korun, tedy téměř stejně jako za celý rok 2019," doplnila mluvčí ZPMV Jana Schillerová.